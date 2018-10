Esonerato il coach del Derthona Basket

Tortona (AL) – Cambio di allenatore in casa Bertram Derthona. Dopo tre ko consecutivi è stato esonerato Lorenzo Pansa, sollevato dall’incarico a poche ore dalla sfida di mercoledì sera dei Leoni, al Palaoltrepò, contro Scafati in programma mercoledì sera alle 20,30.

La società bianconera ha ingaggiato l’ex allenatore della Novipiù Junior Casale Marco Ramondino (nella foto a lato) che ha vinto il duello con un altro noto tecnico, Stefano Pillastrini, non disponibile fino al 4 novembre a causa di impegni improrogabili.

Conoscitore dell’ambiente tortonese per via della coesistenza delle due squadre, Novipiù e Bertram, al PalaFerraris di Casale negli anni scorsi, Ramondino ha firmato un contratto biennale nella speranza di risollevare un club in grossa crisi, ancora a secco di punti in classifica e che soprattutto in difesa ha palesato le lacune maggiori.

Il neocoach ritroverà alla Bertram un suo vecchio pupillo, Blizzard, già allenato a Casale e Veroli e dovrà lavorare per ristabilire equilibri da e verso la panchina.

La società bianconera ha fatto a Lorenzo Pansa il più sincero augurio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni e ulteriori successi.