Firmato l’accordo per Kme senza dimenticare la tutela degli esuberi

Lucca – Sottoscritta ieri dalle parti (azienda e sindacati) la bozza di accordo che prevede il rilancio dei siti produttivi con investimenti in tutto il gruppo Kme. Presenti al tavolo la direzione aziendale Kme, le organizzazioni sindacali e le rsu degli stabilimenti di Serravalle Scrivia (Alessandria), Fornaci di Barga (Lucca) e Firenze. Si prevede per Fornaci di Barga un aumento della produzione col potenziamento delle linee di fusione e la colata di rame, oltre ad un progetto per la produzione di energia, la creazione di un polo accademico e la ripresa dell’attività di ricerca e sviluppo». Per Serravalle Scrivia è prevista la specializzazione dello stabilimento nel settore barre e l’aumento dei volumi produttivi. Confermato come centrale il sito di Firenze con un ruolo internazionale di centro servizi e amministrativo. Resta il problema degli esuberi che beneficeranno di ammortizzatori sociali in un rapporto tra azienda e rsu. È stato altresì definito un premio di risultato triennale con l’obiettivo di riconoscere miglioramenti economici per i lavoratori e confermato un premio di 500 euro annuo.