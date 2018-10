La papera di Donnarumma e la Champions con Manchester-Juve

Moncalvo e Altafini analizzano il campionato italiano partendo da Donnarumma, il portiere del Milan che ha preso un gol al 92’ dall’Inter che ha vinto il derby. Gattuso e Spalletti mister di Milan e Inter sono le due facce del calcio meneghino: esuberante e perdente il primo, malinconico e vincente il secondo.

Dall’analisi del calcio nostrano ai pronostici di Champions. Tiene banco Manchester-Juve per cui ci si aspetta che Ronaldo faccia vedere quello che sa fare veramente anche se per i gobbi sarà molto dura. Stasera alle 9 allo stadio Old Trafford di Manchester, in diretta su Sky Sport Football (canale 203), Manchester United e Juventus si ritrovano avversarie dopo 16 anni. I precedenti sono in perfetta parità nelle competizioni europee: cinque vittorie a testa, due i pareggi. In tutto 12 sfide, che rendono i bianconeri la squadra che gli inglesi hanno affrontato più volte. L’ultima volta che si sono incrociate è stata nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-03: i Red Devils, nell’occasione, si imposero in entrambe le sfide (2-1 in casa e 3-0 in trasferta). Inoltre, le ultime tre partite ufficiali tra le due formazioni sono andate tute a favore dello United. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio inaspettato. La Juventus si è fatta fermare in casa dal Genoa, mentre il Manchester United dopo aver rimontato il Chelsea a Stamford Bridge ha subito il gol del pareggio in pieno recupero. Tuttavia, i bianconeri possono contare su un’ottima classifica, che dopo nove giornate li vede in testa al campionato con quattro punti di vantaggio sul Napoli. Tutt’altra situazione per la squadra di José Mourinho, decima e con nove punti di ritardo nei confronti del duo Manchester City – Liverpool che comanda in Premier League. Per Altafini l’incontro si presenta ostico per i bianconeri. Le altre di Champions vedono il Napoli in affanno contro il Paris SG e l’Inter che, contro il Barcellona, ha poche speranze di farcela.