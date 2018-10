Proseguono le azioni della Polfer contro la maleducazione in treno

Tortona – Intervento della Polizia Ferroviaria di Alessandria sabato scorso alla stazione di Tortona. Intorno alle 7 di mattina, nel corso di ordinari controlli, gli agenti della Polfer hanno sanzionato una donna che nella sala d’aspetto era sdraiata su una sedia con borse ed effetti personali che avevano occupato diversi spazi del locale, impedendone l’uso ai pendolari.

Gli agenti hanno anche riscontrato la presenza di altre tre persone all’interno di due carrozze in sosta al binario cinque.

Ai quattro è stata contestata la presenza in aree nelle quali la sosta delle persone può avvenire solo se in possesso di un biglietto ferroviario con in più l’aggravante di aver impedito l’accesso e l’uso dei servizi da parte dei viaggiatori. Nel corso degli stessi controlli sono, inoltre, stati sanzionati anche due giovani rumeni, sorpresi ad attraversare i binari.