Conte a Mosca rafforza i rapporti di amicizia tra Italia e Russia

Mosca – Il premier italiano Giuseppe Conte è in visita ufficiale a Mosca a testimonianza dei profondi legami che uniscono l’Italia alla Russia. “Voglio testimoniare al presidente Putin la costante disponibilità al dialogo”, ha dichiarato Conte alla stampa internazionale al suo arrivo in Russia. Insieme al presidente russo Vladimir Putin, durante il vertice al Cremlino, parteciperà in videoconferenza all’inaugurazione d’una fabbrica di motori elettrici a Chelyabinsk e alla presentazione del nuovo film del regista Andrei Konchalovsky su Michelangelo.

“Nell’ambito di questo incontro rientra l’apertura di uno stabilimento per la produzione di motori elettrici della Russian Electric Motors a Chelyabinsk. Ciò avverrà in modalità videoconferenza”, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Peskov ha aggiunto che Putin e Conte incontreranno i rappresentanti della comunità imprenditoriale italiana.