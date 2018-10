Tortona: cede il primo giunto della tangenziale per Voghera realizzato da Itinera due anni fa

Tortona (Maria Ferrari) – Oggi pomeriggio verso le quattro i carabinieri di Tortona sono stati chiamati da molti automobilisti che hanno dato l’allarme per il fatto che la nuova tangenziale per Voghera, inaugurata un paio di anni fa da Itinera del Gruppo Gavio, ha avuto un abbassamento del primo giunto di circa tre centimetri. I veicoli si sono fermati e il traffico ha notevolmente rallentato finché non sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ristabilire il flusso regolare della viabilità. Ancora ignote le cause del cedimento per cui i tecnici della Provincia giunti sul posto stanno effettuando le verifiche. S’è inoltre provveduto a mettere dei cartelli stradali per limitare e rallentare il traffico. Sentito al telefono, il comandante della polizia municipale di Tortona Orazio Di Stefano ha confermato l’accaduto aggiungendo che sono stati informati il sindaco di Tortona Gianluca Bardone, l’assessore Davide Fara (nella foto) e i responsabili dell’ufficio tecnico. Probabilmente il ponte dovrà essere chiuso in attesa che si ripristini l’agibilità, anche se i tempi tecnici potrebbero protrarsi in maniera tale da compromettere seriamente la viabilità generale.