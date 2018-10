Chiusa al traffico la tangenziale per Voghera

Tortona – Purtroppo quello che si temeva si è puntualmente avverato: dopo il cedimento del primo giunto del viadotto sulla tangenziale per Voghera, la Provincia ha chiuso al traffico il tratto che va dalla rotonda prima dell’autostrada a quella sulla strada per Castelnuovo Scrivia. Ora tutto il traffico veicolare graviterà sulla città di Tortona che ha già grossi problemi di viabilità. L’assessore Fara che abbiamo sentito stamane al telefono, si augurava che non si arrivasse a tanto ma, evidentemente, i periti della Provincia e i tecnici dell’Itinera mandati sul posto per un’ispezione hanno optato per la soluzione più scomoda. Sentito al telefono, il comandante della polizia Municipale di Tortona Orazio Di Stefano ha confermato la notizia: “La tangenziale è stata chiusa al traffico alle 11 circa di stamane – ci ha detto – e non sono in grado di dire quando sarà riaperta”. Certamente inizieranno al più presto i lavori di rimessa in pristino della struttura che, secondo il parere di alcuni tecnici da noi interpellati, dato che il cedimento non è strutturale (nel senso che non dipende dal manufatto) ma geofisico, interesseranno direttamente il terreno su cui poggiano i piloni che sarà reso più stabile probabilmente con iniezioni di calcestruzzo. Quindi si renderà necessario il riallineamento del manto stradale nel punto del cedimento.