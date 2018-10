Da Mauro Bernagozzi Presidente di Alessandria Volley

Noi di Alessandria Volley non agiamo mai nell’anonimato –

Ho avuto modo di leggere la lettera pubblicata da una mamma su Alessandria oggi.

Dato che si riferisce a Società di Pallavolo di Alessandria non credo faccia menzione ad Alessandria Volley, in quanto per regolamento interno il Direttore Tecnico e il Direttore Sportivo hanno un contatto continuo con le nostre atlete ed i nostri atleti proprio per monitorare lo stato dell’attività di ciascuna tesserata/o , inoltre i fatti riportati non coincidono con la realtà.

Qualche tempo fa è capitato che un paio di atlete (dopo circa 2 mesi di allenamento totalmente gratuiti) informassero proprio il nostro DT di non poter più partecipare alla nostra attività per problemi legati ai notevoli impegni scolastici e di vita privata. In questo caso il nostro DT, proprio per non far perdere alle ragazze il livello tecnico raggiunto, propose alle stesse una riduzione del numero degli allenamenti e la possibilità di giocare in un nuovo gruppo di ragazze appena costituito. Tale proposta è rimasta ancora ad oggi senza risposta da parte delle ragazze.

Ricordiamo a tutti che il nostro obiettivo è anche quello di responsabilizzare ragazze e ragazzi, affinché possano iniziare a gestirsi autonomamente e assumersi le proprie responsabilità.

Per ciò che concerne invece il vincolo sportivo, Alessandria Volley si rifà esclusivamente alle norme federali, così tanto che a Novembre 2017 invitammo il Presidente Regionale Ezio Ferro proprio per spiegare alle nostre tesserate, tesserati e relativi genitori, tali norme e per fare chiarezza una volta per tutte sull’argomento. Alla riunione parteciparono tantissime persone, il Presidente Ferro spiegò dettagliatamente l’argomento. Probabilmente la mamma che ha scritto la lettera si è persa questa importante occasione per porre le stesse domande.

Naturalmente noi di Alessandria Volley non agiamo mai nell’anonimato di una “lettera firmata” ci presentiamo sempre con nome e cognome, io sono Mauro Bernagozzi Presidente di Alessandria Volley.