Ecco il nuovo baby suv Volkswagen

L’attesa è finita: Volkswagen ha tolto i veli a T-Cross, il nuovo baby SUV della casa di Wolfsburg. Basata sulla piattaforma MBQ-A0, che condivide con la Polo, la T-Cross è lunga 4,11 metri e alta 1,56; il passo è di 2,56 metri. Il family feeling con gli altri sport utility del marchio si evince dalla mascherina orizzontale e dalla firma luminosa a LED. Inedito, invece, il posteriore, con i gruppi ottici uniti da una fascia luminosa a LED.

Più corta di 12 cm rispetto alla sorella T-Roc, la T-Cross vanta una capacità di carico tra i 385 e i 455 litri, a seconda della posizione del divano posteriore scorrevole; nel caso di abbattimento dei sedili si raggiungono invece i 1.281 litri. Di serie la T-Roc vanta cerchi in lega da 16″; opzionali quelli da 17″ e 18″.

La Volkswagen T-Cross verrà offerta inizialmente con tre motorizzazioni, di cui due benzina e un diesel. Si tratta dei 1.0 tre cilindri da 95 e 115 CV, con 175 e 200 Nm di coppia, rispettivamente, e del 1.6 TDI, in grado di sviluppare 95 CV e 250 Nm. Sul fronte delle trasmissioni, al 1.0 da 95 CV è abbinata una manuale da 5 rapporti; manuale a sei marce, invece, per il 1.0 da 115 CV. Il 1.6 TDI, invece, è proposto con cambio DSG a sette rapporti. La trazione è esclusivamente anteriore.

All’interno della T-Cross trova spazio un monitor centrale per la gestione del sistema di infotainment, disponibile in due dimensioni, 6,5″ e 8″. Negli allestimenti più ricchi a questo display si aggiunge l’Active Info Display, con strumentazione totalmente digitale. Degna di nota è poi la superficie per la ricarica induttiva dello smartphone.

Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, la T-Cross vanta, tra gli altri, la frenata automatica di emergenza con il riconoscimento dei pedoni, l’assistente di partenza in salita, il Lane Assist, il cruise control adattivo, il rilevatore di stanchezza e l’assistente per il cambio di corsia con rilevamento dell’angolo cieco.