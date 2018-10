Fa la corte ad una bella ragazza ma il fidanzato di lei lo accoltella

Alessandria – È stato identificato dalla Squadra Mobile il responsabile dell’accoltellamento nei confronti di un trentaquattrenne alessandrino, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre vicino alla discoteca Zettel, in Via del Prato 15. Gli agenti della Squadra Volante erano intervenuti intorno alle 3 di sabato notte.

L’uomo, un commerciante incensurato, era stato colpito da due coltellate, all’addome e al braccio sinistro, per poi essere ricoverato in ospedale con dieci giorni di prognosi.

Subito erano iniziate le indagini e la Polizia aveva individuato l’aggressore: C.F., un venticinquenne italiano già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, tutto sarebbe nato dalla gelosia del giovane, infastidito da un tentato approccio della vittima verso la sua fidanzata nei giorni precedenti. Con uno stratagemma il venticinquenne aveva condotto il commerciante fuori dalla discoteca e, in un’area isolata e poco illuminata, lo aveva accoltellato.

L’aggressore è stato denunciato per lesioni pluriaggravate e per porto di coltello. Nei suoi confronti il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.