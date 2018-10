Il prefetto ordina la chiusura del casello autostradale: dopo il cedimento del viadotto per Voghera, Tortona è stretta nella morsa del traffico

Tortona – Il prefetto di Alessandria Antonio Apruzzese (nella foto) ha fatto chiudere al traffico il casello autostradale di Tortona. La cosa è indicativa dello stato di allerta in cui versa la città dopo il cedimento del primo giunto del viadotto della tangenziale per Voghera che, contrariamente alle prime indicazioni, avrebbe causato un dislivello fra i due manti stradali adiacenti di circa cinque centimetri, mentre subito dopo l’allarme sarebbe stato di tre. Il traffico in città, dopo la chiusura della tangenziale per Voghera e dopo la chiusura del viadotto per Novi e Alessandria, si è riversato sul vecchio ponte Scrivia, per cui sono intervenute pattuglie di Vigili Urbani, Carabinieri e Polstrada, tutti con mascherine per filtrare lo smog. La situazione appare piuttosto preoccupante e in una nota che pubblichiamo a pie’ d’articolo diramata dalla Provincia, fra l’altro si legge: “A seguito del sopralluogo effettuato da funzionari e tecnici della Provincia di Alessandria è stato disposto che, per motivi di sicurezza, il tratto interessato resti chiuso alla circolazione fino all’esito dei lavori di ripristino”. Abbiamo sentito al telefono l’ingegnere Francesco Gilardone, dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Tortona, che ci ha confermato lo stato di oggettiva emergenza in città: “Non ci sarebbe un cedimento geofisico del terreno ma un problema che riguarda l’impalcato che avrebbe ceduto per motivi che dovremo appurare. Domani – ci ha detto ancora Gilardone al telefono – ci sarà un sopralluogo dei tecnici della provincia, dell’Itinera e del Comune di Tortona per valutare il da farsi”.