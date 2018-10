L’alessandrina Marta Menditto campionessa europea juniores di Triathlon

Alessandria – Ancora una prestazione super per l’alessandrina Marta Menditto. Dopo l’argento Under 23 nel duathlon cross, l’atleta delle Sai Frecce Bianche, a Ibiza ai Campionati Europei Multisport, ha vinto il titolo europeo juniores nel triathlon davanti alla ceca Vargova e alla slovacca Drahovska.

L’azzurrina si è imposta nell’ultima frazione di corsa sui 4 chilometri. In ritardo di 48” dalla Vargova dopo la prova in mountain bike, ha compiuto un prodigioso recupero raggiungendo dapprima l’avversaria per poi staccarla nettamente negli ultimi 1500 metri e tagliare il traguardo in beata solitudine.