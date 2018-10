Pensionato ottantenne si impicca nel bosco

Melazzo – S’è tolto la vita impiccandosi ad un albero. Renato Moiso, 80 anni, pensionato residente a Melazzo in frazione Arzello, l’ha fatta finita così. Dopo aver comprato una corda s’è impiccato a un albero nel bosco in Regione Carozzi, appena fuori Montechiaro d’Acqui, dove abitava in una piccola casa.

Ieri mattina era stato visto passare in macchina a Montechiaro d’Acqui dove aveva incontrato due suoi amici, due operai che si occupano di asfaltature stradali e, secondo quanto raccontato, sembrava sereno anche se la sua depressione era nota da tempo.

A loro aveva detto che aveva intenzione di andare per funghi – cosa che non faceva da anni – e che sarebbe stato via per tutto il giorno. Il racconto del vecchio non li aveva convinti e quando hanno visto una lunga corda appoggiata sul sedile posteriore dell’auto hanno dato l’allarme avvisando il nipote del Moiso, operaio per la Enel ad Alessandria, il quale, dopo la telefonata, s’è subito recato nell’abitazione dello zio in Regione Carozzi.

In casa non c’era nessuno e il cellulare del pensionato era spento.

Così sono scattate le ricerche con l’aiuto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Acqui Terme: Renato Moiso è stato trovato nella serata di mercoledì impiccato ad un albero.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Renato Moiso non era sposato. Appartenente ad una famiglia di Acqui Terme, aveva due fratelli e due sorelle. Ormai in pensione, aveva lavorato in una cava di ghiaia per tutta la vita.