Vercelli – È morto il passeggero del regionale 20013 Chivasso-Novara che si è lanciato oggi pomeriggio da un treno in corsa. Lo rende noto il 118. Si tratterebbe di un uomo di colore che, stando alle prime informazioni, si sarebbe buttato per evitare alcuni controlli. La circolazione ferroviaria, interrotta tra Santhià e Vercelli sulla linea storica, è stata riattivata dopo circa due ore. I treni ad Alta Velocità non hanno subito ritardi.