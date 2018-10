Prima vittoria del Derthona Basket: è finita la crisi?

Voghera – Comincia bene l’avventura del nuovo coach della Bertram Derthona, Marco Ramondino, chiamato a sostituire Lorenzo Pansa sulla panchina dei bianconeri.

Al PalaOltrepò di Voghera, mercoledì sera, i Leoni, impegnati nel girone Ovest della Serie A2, hanno battuto Givova Scafati 85-64 cancellando, così, il brutto 0 in classifica e dando un primo scossone al campionato.

Un successo che è decisamente un toccasana per un ambiente che pare rivitalizzato dall’arrivo di Ramondino, ex tecnico della Junior Casale.

Il nuovo coach sceglie dall’inizio due garanzie, Tuoyo e Knowles, assistiti da Gergati, Spizzichini, impiegato da lungo, e Alibegovic.

Dopo una partenza in sordina dei tortonesi, ci pensa Blizzard, fedelissimo di Ramondino, a piazzare una tripla che fa esaltare il pubblico presente.

Il primo quarto termina sul 23 a 16 per il Bertram Derthona mentre Scafati, che si affida principalmente a Goodwin e Rossato, non tenta mai la soluzione da tre punti.

Secondo quarto più aggressivo da parte dei campani che ricuciono il gap a -1. Derthona avanti 38 a 37 all’intervallo.

Nel terzo quarto arriva la crisi di Scafati che dopo aver trovato il momentaneo pareggio sul 41 a 41, non segna più alcun punto, sbagliando peraltro con Rossato uno su due tiri liberi. Derthona, invece, va a segno con Tuoyo, Blizzard, Alibegovic e Knowles.

Givova non reagisce, rimanendo in balia dei padroni di casa: 60 a 42 per la Bertam all’inizio dell’ultimo e decisivo quarto dove i bianconeri chiudono i conti grazie alle prestazioni maiuscole di Knowles, Gergati e Blizzard.

Bertram Derthona – Givova Scafati 85-64

(23-16, 38-37, 60-44)

Bertram Derthona: Knowles 20, Tuoyo 14, Alibegovic 16, Blizzard 15, Garri 2, Gergati 12, Spizzichini 6, Buffo, Cremaschi, Ugolini, Lusvarghi. N.e.: N’Doja. All.: Ramondino.

Givova Scafati: Tommasini 5, Goodwin 11, Romeo 7, Contento 4, Ammannato 11, Thomas 10, Italiano 6, Sgobba, Rossato 10. N.e.: Zaccaro. All.: Calvani.