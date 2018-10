Al via sabato la terza edizione di Alessandria Sposi, il meglio delle attività sul matrimonio in esposizione (ingresso gratuito e registrazione cliccando il bottone sotto)

Alessandria – Ci siamo. Sabato 27 ottobre e domenica 28 ottobre si terrà la terza edizione di Alessandria Sposi all’Hotel Al Mulino, la due giorni dedicata al matrimonio e rivolta alle coppie che stanno organizzando la propria giornata del matrimonio. Un cambio di location rispetto alle prime due edizioni per permettere alla manifestazione di crescere e offrire migliori servizi anche ai visitatori. Due giorni per scoprire novità e tendenze del 2019 e per organizzare il fatidico giorno del SI e renderlo indimenticabile.

Tra gli oltre 40 stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, argenteria, corredi, biancheria per la casa, partecipazioni e biglietti augurali. Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento.

Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto o carrozze d’epoca e non per ultime le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

Affiancata alla parte commerciale ed espositiva un paio di workshop dedicati a come personalizzare e confezionare il proprio libretto nozze direttamente da un sito specializzato in questa attività.

La fiera sarà aperta sabato 27 dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 28 dalle 10.00 alle 19.00.

L’ingresso è gratuito con pre-registrazione on line (CLICCA IL PULSANTE A LATO PER APRIRE LA SCHEDA E COMPILARLA).

La fiera appartiene ad un circuito di manifestazioni dedicate al matrimonio organizzate dalla stessa società veneta composto da ben 27 tappe nel territorio nazionale, soprattutto nel nord/est e nord/ovest, circuito che inizierà con l’ultimo fine settimana di settembre e che si concluderà a fine febbraio 2019.