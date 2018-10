Da Emma Paladini, mamma di una pallavolista alessandrina

In risposta al presidente Bernagozzi –

Mi vedo costretta a rispondere in modo molto esplicito e dettagliato alla lettera del Presidente dell’Alessandria Vooley in quanto poco corretta e non veritiera.

Visto che ormai è chiaro che parliamo dell’Alessandria Volley, ribatterò punto per punto tutte le cose false che sono state pubblicate dal suo Presidente in risposta alla mia prima lettera di sfogo.

Innanzitutto, la continua ricerca di confronto tra atlete e Società, di cui parla, non c’è mai stata, e anche la richiesta di un confronto con noi genitori per chiarire quanto stava accadendo a mia figlia, non è mai stata soddisfatta, purtroppo Presidente e Direttore Sportivo non si sono resi reperibili nè di persona nè tantomeno telefonicamente.

Inoltre, la proposta fatta dall’allenatore alla ragazza per invogliarla a restare, era talmente inappropriata che rasentava la presa in giro, quindi non meritava di essere considerata.

Parliamo, poi, dei due mesi (dal 23 Agosto al 15 Settembre.. due mesi!!) in cui la ragazza si sarebbe allenata gratis… Nella mia precedente lettera, ho omesso per riguardo nei vostri confronti, che per concedere il prestito di un anno avete preteso il pagamento di 350 euro, l’intera quota annuale, che sono stati versati dalla società che ha accolto la ragazza; quindi non mi sembra che si sia allenata gratuitamente!

Puntualizzo, anche, il fatto che la lettera è firmata, come lo è quella pubblicata in data 26 ottobre dal “Piccolo” , da una mamma che ha a cuore solo il bene della propria figlia e che non vuole assolutamente cambiare le regole della pallavolo!!

Se in questi anni ci siamo comportati sempre in modo corretto con l’Alessandria Volley e ci siamo impegnati gratuitamente come dirigenti, autisti, l’abbiamo fatto, prima di tutto per nostra figlia, e poi perchè credevamo in un progetto che ci era stato presentato ormai tempo fa. Se successivamente, molti smettono di credere in questo progetto e in questa società, forse bisogna umilmente porsi qualche domanda..

Finisco dicendo che nessuno mette in discussione il fatto che esista il vincolo sportivo, ma è altrettanto vero che se si ha a che fare con persone ragionevoli con cui sia possibile il dialogo e che pensano al bene delle giovani, potrebbe essere possibile con un po’ di elasticità scegliere di non applicarlo?

Ringrazio le moltissime persone che ci hanno dimostrato consensi, partecipazione e solidarietà in questa vicenda; ho solo voluto raccontare quello che ci è successo perchè mi sembrava assurdo scoraggiare e calpestare l’entusiasmo, la voglia di praticare uno sport di ragazzine di 15 anni.

Questa sarà l’ultima volta che rispondo, ma ho dovuto nuovamente espormi per ribattere a quanto scritto perchè non rispecchia assolutamente la realtà dei fatti.

Emma Paladini