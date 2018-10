L’Italia potrà avere tutto il metano che vuole

Roma – Sarà un caso, ma dopo l’incontro tra il premier italiano Conte e quello russo Putin, la Tap, lo strategico gasdotto russo, approderà nella nostra Puglia. A deludere le attese barricadere alla Di Battista, incoraggiate da anni di propaganda grillina contro l’infrastruttura energetica, è stato oggi il ministero dell’Ambiente guidato da un fedelissimo di Luigi Di Maio, ossia Sergio Costa. Il Gasdotto Trans-Adriatico (conosciuto con l’acronimo inglese di TAP, Trans-Adriatic Pipeline) attraversa Grecia e Albania per approdare in Italia, nella provincia di Lecce, permettendo l’afflusso di gas naturale proveniente dall’area del Mar Caspio (Azerbaigian) in Italia e in Europa. TAP, insieme a TANAP (Trans Anatolian Pipeline che attraverserà da Est a Ovest la Turchia) e a SCP (South Caucasus Pipeline), è una delle infrastrutture di trasporto che apriranno il cosiddetto Corridoio Sud del Gas, consentendo l’accesso al mercato europeo delle riserve di gas naturale dell’area del Mar Caspio. Il gas che sarà trasportato da TAP appartiene al Consorzio Shah Deniz II, proprietario del gas proveniente dall’omonimo giacimento offshore azerbaigiano situato nel Mar Caspio a sud di Baku. Anche nei punti contestati non sono emersi profili di illegittimità, indipendentemente dal merito, in quanto la Commissione Via – unico soggetto titolato a pronunciarsi – ha ritenuto ottemperate le prescrizioni”. Così il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in un comunicato. L’opera è stata già autorizzata dal precedente governo e i ricorsi sulle autorizzazioni non hanno trovato riscontri positivi. Si tratta di una svolta che interessa il nostro Paese per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico. Il metano, insieme al Biometano, sarà sempre più presente nell’ambito dei carburanti, e farà dell’Italia uno dei Paesi guida nell’utilizzo del gas naturale. Con buona pace dei petrolieri.