Martedì riaprirà la tangenziale per Voghera

Tortona (Roberto Cavallero) – Riaprirà nelle prime ore di martedì 30 ottobre la tangenziale di Tortona chiusa al traffico nei giorni scorsi a causa di quello che si temeva essere un cedimento strutturale. Sopralluoghi sono stati effettuati in questi giorni da parte di rappresentanti dell’azienda Scr, della stessa Provincia di Alessandria, del Comune di Tortona e di Itinera.

L’amministrazione di Tortona ha fatto sapere che la criticità non sarebbe di carattere strutturale e la Società Itinera provvederà, già questo venerdì, a eseguire l’intervento necessario per la riparazione. Occorrerà poi attendere tre giorni per l’assestamento dei lavori. Nel frattempo il traffico resta interdetto sulla tangenziale esterna all’abitato di Tortona, Strada Provinciale 11 bis, nel tratto compreso tra la rotonda dell’autostrada e la rotonda per Castelnuovo Scrivia. Società Autostrade continuerà a segnalare le possibili uscite alternative al casello di Tortona, per cercare di non gravare ulteriormente sulla viabilità provvisoria della Strada Provinciale 211.