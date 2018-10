Minorenni albanesi fuggono con l’auto della loro educatrice ma finiscono contro un palo

Acqui Terme – Due albanesi minorenni sono stati denunciati dai carabinieri in quanto responsabili di furto aggravato e danneggiamento. I due giovani erano scappati dalla comunità in cui vivono rubando l’auto della loro educatrice ma, non sapendo guidare, sono usciti di strada finendo contro un palo della luce per fortuna senza conseguenze per loro. I due, che hanno 17 anni, ieri sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Nei giorni erano scattate le ricerche subito dopo la denuncia della loro scomparsa. Poco dopo giungeva anche la denuncia del furto dell’auto. Gli uomini della Benemerita iniziavano subito le indagini e, avvalendosi dell’antifurto satellitare montato sull’auto, riuscivano ad individuare il luogo in cui s’era verificato l’incidente, che è risultata essere la zona dal supermercato Bennet di Viale Savona dove è stata ritrovata l’auto con le chiavi inserite nel quadro. Ma dei due minorenni nessuna traccia. Non poteva esserci in quanto erano rientrati a piedi come se niente fosse. Ricostruita alla fine l’esatta dinamica dei fatti per cui i due avevano prelevato le chiavi dell’auto da un tavolo della comunità in cui era custodito, quindi hanno tentato la fuga in auto che è finita presto e male, quindi sono rientrati a piedi nella speranza di non essere scoperti.