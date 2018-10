È un film di genere horror del 2018, diretto da David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis e Andi Matichak. Uscita al cinema il 25 ottobre 2018. Durata 109 minuti. Distribuito da Universal Pictures. Halloween, il nuovo film della saga creata da John Carpenter, presente anche in questo caso come produttore esecutivo e consulente creativo, e diretto da David Gordon Green, vede Jamie Lee Curtis tornare nell’iconico ruolo di Laurie Strode. Il suo personaggio avrà un confronto finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima

* DATA USCITA: 25 ottobre 2018

* GENERE: Horror

* ANNO: 2018

* REGIA: David Gordon Green

* ATTORI: Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Judy Greer, Virginia Gardner, Nick Castle, Will Patton, Miles Robbins, Omar J. Dorsey, Toby Huss, Haluk Bilginer, Rhian Rees, Jefferson Hall, Dylan Arnold

* PAESE: USA

* DURATA: 109 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures

Il film, prodotto dalla Blumhouse, che vede tra i suoi interpreti anche Judy Greer, Will Patton, Nick Castle, Andi Matichak e Omar J. Dorsey, è l’11esimo della serie horror nata nel 1978 e che ha fino a oggi incassato quasi 400 milioni in tutto il mondo.