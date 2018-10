Siamo al ridicolo: piove, niente scuola

di Andrea Guenna – Una volta si diceva “Piove, governo ladro”, ma si andava a lavorare o a scuola come se niente fosse. Bastava un ombrello. Oggi non si dice più “Governo ladro” perché è diventata un’ovvietà, ma in molti domani staranno a casa a dormire perché le scuole chiudono. Infatti, per non sottrarsi al pensiero omologato e politicamente corretto, anche il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica oggi ha firmato un’ordinanza con la quale informa la cittadinanza che tutte le scuole cittadine, dagli asili nido all’università domani resteranno chiuse a causa dell’allerta meteo arancione (lanciata dalla Regione) prevista fino a domani sera. Non è finita perché la prefettura, per non essere da meno, ha disposto l’apertura dei centri operativi misti e il monitoraggio del territorio. Secondo i bene informati anche in altri comuni della provincia si sta pensando di fare la stessa cosa. Mi sono affacciato alla finestra e piove poco, “scarnebbia” come si dice dalle mie parti quando c’è un po’ di foschia, che d’autunno e d’inverno qui da noi c’è da almeno cinque miliardi di anni accompagnata da qualche goccia d’acqua che potrebbe regalare al poeta l’ispirazione per una bella poesia malinconica. Sarò invecchiato – mi sono detto – e non sono più sensibile come una volta al pericolo incombente. E allora, per sapere se è vero che sono vicino all’arteriosclerosi, vado a consultare il sito dell’Aeronautica Militare per verificare che tempo farà domani. Alla mattina e nel primo pomeriggio ci sarà un temporale, poi sarà nuvoloso senza pioggia. Ma non mancherà il coprifuoco meteo per cui Alessandria quasi in letargo, nel senso che insegnanti e bidelli non lavoreranno e gli studenti non studieranno. Qual è la novità? La novità è che Gigi Moncalvo e Altafini registreranno regolarmente al mitico Bar Gipsy la loro puntata di “Bar Sport” che andrà in rete sul nostro sito domani sera come ogni settimana. A meno che non si scateni un uragano che, per la nostra Aeronautica Militare non ci sarà. E noi ci fidiamo più dell’Arma Azzurra che di Cuttica… con rispetto parlando s’intende. Un consiglio però lo vogliamo dare: cari conducenti non infilatevi coi vostri mezzi nei nostri recenti sottopassi perché, anche se piove poco, rischiate di annegare.