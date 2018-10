Uno di Famiglia è un film di genere commedia del 2018, diretto da Alessio Maria Federici, con Pietro Sermonti e Lucia Ocone. Uscita al cinema il 25 ottobre 2018. Durata 97 minuti. Distribuito da Warner Bros Uno di Famiglia, il film diretto da Alessio Maria Federici, vede protagonista Luca(Pietro Sermonti), un quarantatreenne mite e sornione, che sbarca il lunario insegnando dizione.

Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale.

Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i Serranò, ora in debito con lui!

Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina(Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” (Lucia Ocone) ed il capo “fammigghia” Peppino Serranò (Nino Frassica), l’uomo a cui nessuno può dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca, ognuno a suo modo se la vedrà con i vari componenti del colorito nucleo malavitoso, perché non sempre è un vantaggio essere “Uno di famiglia”.

* DATA USCITA: 25 ottobre 2018

* GENERE: Commedia

* ANNO: 2018

* REGIA: Alessio Maria Federici

* ATTORI: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Moisè Curia, Neri Marcorè, Alan Cappelli Goetz, Giampiero Judica, Emanuele Cerman, Eleonora Albrecht

* PAESE: Italia

* DURATA: 97 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros.