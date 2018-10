Calcio Promozione: l’HSL Derthona prosegue la serie positiva con 7 vittorie e 1 pareggio battendo il Cenisia

Tortona (HSL Derthona 3 – ASD Cenisia 1919 0) Stefano Cortemiglia – Potremmo cominciare l’articolo parlando di “cronaca di una partita che non si sarebbe dovuta disputare”.

Quantomeno nel rispetto del gravissimo lutto familiare che venerdì sera ha colpito il Presidente (e tutta la sua Famiglia) dei Torinesi Luigi Riccetti: la tragica scomparsa dell’amata figlia Cinzia (di soli 38 anni), dopo una lunga malattia. Anche la nostra redazione, naturalmente, si unisce al cordoglio della famiglia Riccetti.

Derthona e Cenisia si erano accordate per il rinvio della partita a data da destinarsi, come da comunicato ufficiale apparso sul sito di HSL sabato mattina.

Ma a poche ore di distanza compare un’altra comunicazione: “per cause indipendenti dalla volontà delle due società, la partita non potrà essere rinviata ad altra data, quindi verrà disputata regolarmente domani (domenica) alle ore 14.30 allo Stadio Fausto Coppi. Si rinnovano le condoglianze alla società ASD Cenisia 1919”.

La Federazione sostanzialmente avrebbe concesso il rinvio, a patto che la partita venisse disputata entro 24 ore, entro lunedì 29 c.m. Ovviamente messe di fronte a questa decisione le due squadre hanno propeso per giocare oggi pomeriggio.

Il clima al Fausto Coppi era piuttosto surreale, la stessa partita finita 3-0 per i Leoncelli è passata in secondo piano.

Quello che sottolineiamo sono i gesti solidali dei tifosi Tortonesi, a inizio e fine gara, con la squadra ospite. Prima della gara il Cenisia viene chiamato a ricevere un caloroso applauso dai tifosi bianconeri. Le squadre osserveranno un minuto di silenzio (il capitano bianconero Russo donerà un mazzo di fiori al Cenisia) e entrambe giocheranno con il lutto al braccio.

A fine partita per la seconda volta i tifosi bianconeri richiamano a sé i giocatori ospiti per stringerli in un commovente abbraccio comune.

La partita in sé è passata in secondo piano: la copertina di oggi si traduce in questi gesti rari nel mondo del calcio ma colmi di un significato che esprime umanità e empatia.

Per la cronaca HSL vince per 3-0 con le reti di Palazzo al 42’ del p.t.: bello il suo colpo di testa su preciso cross di Rizzo. Il raddoppio con capitan Russo al 11’ s.t. con un rapido e preciso tiro, dopo aver recuperato una palla vagante in area di rigore avversaria. Il tris lo serve Giulio Merlano in contropiede al minuto 45’ del

Per il Derthona si tratta della vittoria n. 7 su 8 partite che gli consente di mantenere la testa della classifica con un punto di vantaggio sempre sul San Mauro.

Il prossimo turno (9a giornata) si disputerà domenica 4 novembre con l’HSL Derthona che giocherà in trasferta contro la Valenzana Mado.

ASD Cenisia 1919: (4-3-3): Buffa, Rossi D., Malfatto, Causin, Magone, Rossi M., Saletti, Pamato (Caracausi 69’), Marzano (71’ Di Paola), Terranova, Fathi (72’ Cavallo). All: Di Gianni.

HSL DERTHONA (4-3-3): De Carolis, Mazzaro, Calvio (91’ Schifino), Palazzo, Marelli, Magnè, Souma, Rizzo (86’ Repetto), Merlano (95’ Assolini), Russo (dal 82’ Mutti), Canepa (dal 76’ Calogero). All: Scalzi

Gol: 42’p.t. Palazzo, 11’s.t. Russo, 45’ s.t. Merlano.

Ammoniti: 43’ Russo, 46’ Canepa (D)

Spettatori: 400 circa.

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

di Stefano Cortemiglia – Nella 8a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 5 vittorie interne, 2 esterne e 1 pareggio.

L’HSL prosegue la scia di vittorie (la n. 7 su 8 partite) sconfiggendo un abbattuto Cenisia (le squadre hanno giocato con il lutto al braccio per la tragica scomparsa di Cinzia, la figlia del Presidente Riccetti) per 3-0 (goal di Palazzo, Russo alla rete n.8 e Merlano alla n.9)

Prosegue bene anche il San Mauro che supera per 3-1 il Mirafiori e segue la scia del Derthona a meno un punto.

Al terzo posto con 16 punti si piazza il Trofarello alla terza vittoria consecutiva: 3-2 ai danni del San Giacomo Chieri.

Bene anche la Gaviese che non stecca la seconda partita consecutiva in casa al Pedemonte di Gavi: batte l’Acqui per 1-0 e consolida il quarto posto a 14 punti in compagnia di una ritrovata CBS che batte per 1-2, in trasferta, il Rapid Torino.

Importante sottolineare il successo in trasferta, per 0-1, del Carrara 90 ad Arquata.

Nella sfida tra le ultime due il Santa Rita prevale sulla Valenzana Mado per 2-1: scavalca proprio quest’ultima e raggiunge a quota 6 in classifica il Rapid Torino.