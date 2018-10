Ecco il nuovissimo Suv Mercedes GLE

I motori, per il momento, sono due, gli allestimenti invece tre. Il nuovo GLE sarà 450, 4MATIC EQ BOOST (367 CV + 22 CV) oppure 300 d, 4MATIC (245 CV). Il primo benzina ibrido, il secondo diesel. Le versioni usano invece i classici nomi Mercedes: Executive, Sport e Premium, ognuna con specifiche pensate per il mercato italiano. Debutta per la prima volta insieme alla trazione integrale l’assetto E-Active Body Control, a 48 volt, in compagnia di assistenza coda e altre assistenze alla guida. Il sistema di Infotainment ovviamente è il già mitico MBUX. I prezzi Italia partono da 67.832 per GLE 300 d 4MATIC EXECUTIVE. Il delta prezzo per avere la versione Sport è 2.630 euro (cerchi 19”, pacchetto parcheggio, sedili riscaldati, blind spot assist e mirror package).