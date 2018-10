L’Alessandria acciuffa il pari per il rotto della cuffia

Alessandria (Alessandria 1 – Gozzano 1) – Pareggio deludente per l’Alessandria. Ieri, domenica pomeriggio al “Moccagatta”, nona di andata del campionato di Serie C, Girone A, dove i Grigi non vanno oltre l’1-1 contro un buon Gozzano passato in vantaggio nel primo tempo e poi riacciuffato nella ripresa grazie alla rete di Santini.

Partita non bella da parte dei mandrogni che nel finale di gara hanno quasi rischiato di subire la clamorosa rete della beffa da parte della compagine novarese.

D’Agosino ha confermato l’ormai usuale 3-5-2 con Santini e De Luca in attacco ma la sensazione è che a questa squadra manchi ancora qualcosa, soprattutto in fase offensiva.

Per quanto concerne la cronaca, il Gozzano parte subito forte e al 12’ trova la rete dell’1-0: grande azione in solitaria di Evans che crossa in area per l’accorrente Palazzolo che deve solo spingerla dentro.

I Grigi tentano di reagire: al 25′ Tordini ferma Santini in maniera irregolare sui 20 metri: giallo al difensore e calcio di punizione per i padroni di casa. Sulla conclusione di De Luca l’undici di casa lamenta una tocco con il braccio della barriera, l’arbitro fa proseguire. Al 34′ sugli sviluppi del terzo corner per l’Alessandria Santini cade a terra dopo un contatto con il difensore avversario, si scatenano le proteste dei padroni di casa ma per Donda non c’è nulla da segnalare.

Nel finale di primo tempo nervi tesi dopo un fallo tattico di Sbampato, costretto a fermare lo sgusciante Rolando. In area grigia si accende una mezza mischia che vede protagonisti Evans e Santini.

Non succede, poi, più niente e le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa l’Alessandria si fa più arrembante e al 13’ arriva il pari dei mandrogni: Agostinone vede libero Santini a centro area, l’ex Siena si libera col destro e di sinistro trafigge Casadei (nella grafica di Tarantini). Esplode il Moccagatta, primo gol in maglia grigia per Claudio Santini.

Al 33’ i padroni di casa vanno prima vicini alla rete del vantaggio con conclusione di Badan sugli sviluppi di un angolo, subito dopo Bini crolla a terra dopo un parapiglia con De Luca, l’arbitro estrae il rosso per l’attaccante mandrogno per un presunto colpo proibito. Padroni di casa in dieci.

Nel finale il Gozzano va vicinissimo al gol della vittoria: Rolfini, perfettamente servito da Gemelli, a tu per tu con Cucchietti si incarta sulla palla e la difesa di casa allontana.

Non succede, poi, nient’altro di rilevante. I Grigi guadagnano un punto che li porta a quota 11, assieme a Olbia e Juventus Under 23. La prima vittoria tra le mura amiche del “Mocca” deve ancora attendere.

Alessandria (3-5-2): Cucchietti; Sbampato (12’st Gjura), Prestia, Agostinone; Sartore, Gatto, Gazzi, Maltese (12’st Bellazzini), Badan (39’st Fissore); Santini, (43’st Talamo) De Luca. A dsp.: Pop, Zogkos, Delvino, Gerace, Usel, Panizzi, Cottarelli, Rocco. All.: D’Agostino

Gozzano (4-4-2): Casadei; Tumminelli, Bini, Emiliano, Tordini; Palazzolo (41’st Carletti), Grossi (22’st Gemelli), Graziano, Evan’s (22’st Mané); Libertazzi (12’pt Rolfini), Rolando. A disp.: Brugnoni, Giuliani, Romeo, Salvestroni, Acunzo, Bruzzanti,Rizzo, Secondo. All.: Soda.

Gol: 12′ Palazzolo, 58′ Santini.

Arbitro: Donda di Cormons.

Ammoniti: Tordini, Grossi, Sbampato, Evan’s, Rolfini, Prestia, Gemelli, Casadei e Talamo.

Espulso: De Luca.

Spettatori: 1600 circa.