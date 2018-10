Panoramica sulla Champions, sul Campionato, e sui campioni di ieri e di oggi, con Josè Altafini e Gigi Moncalvo

La Juve che batte il Manchester United e il Napoili che pareggia 2-2 in Francia contro il Paris Saint Germain, mentre l’Inter perde per 2-0 in Spagna col Barcellona. Dove va il calcio? Se lo chiedono Altafini e Moncalvo in questa bellissima puntata di Bar Spor registrata come sempre al Bar Gipsy di Alessandria. Il grande giornalista e il grande campione fanno una sapiente panoramica del Campionato e della Coppa dei Campioni – come giustamente Moncalvo chiama la Champions League – parlando anche di Roberto Baggio, campione nello sport e nella vita, di Ancelotti che alla guida del Napoli è meglio di Sarri e di Ventura che, col suo Chievo Verona, cerca la personale riscossa.