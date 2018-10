Pregiudicato libico, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri per una serie di furti in treno

Alessandria – Sabato mattina i Carabinieri hanno tratto in arresto Abdelfattah Azgar, un libico di 20 anni in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto a suo carico risultava pendente un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa il 25 ottobre dal Tribunale di Lecco, poiché ritenuto responsabile di alcune rapine aggravate e furti commessi in maniera quasi seriale a danno di passeggeri di treni regionali. I reati contestati si riferiscono ad episodi compiuti in territorio lombardo tra il 17 giugno e il 12 agosto di quest’anno. In un’occasione, per assicurarsi l’impunità e la fuga, aveva azionato il freno d’emergenza del convoglio ferroviario causando l’interruzione del pubblico servizio. L’extracomunitario è stato sorpreso nell’atrio della stazione ferroviaria e, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lecco.