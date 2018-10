Pusher albanese arrestato a Frascaro

Frascaro (AL) – Un albanese di 34 anni, Eder Sylari, residente a Frascaro, è stato arrestato giovedì scorso 25 ottobre dai Carabinieri di Acqui Terme per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini della Benemerita sono riusciti a risalire a lui attraverso la sua vettura, una Opel che per diverse volte era stata vista girare in zone note per essere frequentate da spacciatori.

Ottenuto il decreto di perquisizione, i militari hanno ritrovato nella sua abitazione di Frascaro diversi involucri contenenti cocaina, sostanza da taglio, bilancini di precisione ed oltre 2.000 euro in contanti ritenuti provento di spaccio, il tutto nascosto nelle varie stanze dell’ampia cascina. I 230 grammi di sostanza stupefacente, rinvenuta pura, immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 25.000 euro. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, compresa l’autovettura, e il Sylari è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Alessandria su disposizione della Procura della Repubblica.