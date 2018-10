Sgomberato campo rom abusivo in Viale Massobrio

Alessandria – La Polizia Municipale di Alessandria ha sgomberato, lunedì mattina, un accampamento abusivo nei giardinetti davanti al centro sportivo comunale Borsalino in Viale Massobrio. I tre occupanti, due uomini e una donna di nazionalità rumena dediti all’accattonaggio al semaforo del vicino incrocio con Via Marengo, sono stati portati al Comando di Via Lanza per essere identificati.

Sul posto intervenuti anche gli operatori di Amag Ambiente, la partecipata comunale che si occupa dell’igiene urbana, per la bonifica dell’area.