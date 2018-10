Torino dice di no alla Tav: sindacati e Forza Italia alleati per il sì

Torino (Ansa) – Con 23 voti favorevoli e due contrari il Consiglio comunale di Torino ha approvato l’ordine del giorno M5S che esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l’opera in attesa dei risultati dell’analisi costi/benefici. “La Giunta comunale è assolutamente favorevole a questo atto – ha detto l’assessore ai Rapporti col Consiglio e all’Ambiente Alberto Unia – solo che abbiamo bisogno di dati e di sapere se c’è una sostenibilità economica “. In precedenza, i consiglieri di centrosinistra, tra cui l’ex sindaco Piero Fassino, che avevano esposto cartelli di protesta erano stati espulsi dalla Sala Rossa. All’ingresso del municipio doppio presidio, da una parte il movimento No Tav, dall’altra sindacati e Forza Italia.