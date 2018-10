I corsi di teatro sono un benessere per tutti, una palestra per le emozioni …

Alessandria – Iniziano mercoledì 7 Novembre i corsi “La palestra delle emozioni” organizzati dal Teatro del Rimbalzo di Alessandria per i ragazzi e gli adulti.

I percorsi, tenuti dall’attrice, autrice e regista Ombretta Zaglio, sono rivolti a tutti … adulti, ragazzi, insegnanti e operatori! Ideati per allenare la creatività e l’ascolto sono in grado di potenziare le proprie capacità comunicative e sviluppare armoniosamente il proprio sé. Sono un modo speciale di stare insieme agli altri.

In tutto 8 incontri tra novembre e dicembre, sono ideali per allenare la creatività, per superare la timidezza, per conservare e potenziare la voce, per danzare con il teatro, per essere protagonisti delle proprie emozioni, per conoscere le fiabe e ciò che ci insegnano.

I percorsi del mercoledì si sviluppano nei seguenti modi:

DAI 6 AI 12 ANNI – TEATRO PER RAGAZZI dalle 17 alle 18.30

TRAVESTIMENTO – MASCHERE – IMPROVVISAZIONE – CLOWN – CANTO – MUSICA e MOVIMENTO

12 ore di corso al costo di €uro 90

PER ADULTI – TEATRO PER ADULTI dalle 19 alle 21

ESPRESSIONE CORPOREA, ESPRESSIONE VOCALE, MUSICA, MOVIMENTO e TECNICHE DI RILASSAMENTO

16 ore di corso al costo €uro 130

Gli stessi sono replicati anche la domenica mattina dalle 10 alle 13 con le seguenti modalità: 3 incontri a partire da domenica 11 novembre e a seguire il 2 e 16 dicembre; in tutto 9 ore di corso al costo di €uro 70, ma è possibile partecipare anche ad un solo incontro al costo di €uro 30.

In più per i genitori è possibile seguire il corso”MI LEGGI UNA STORIA? CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA”.

Il corso si propone di fornire alcune divertenti tecniche per diventare più abili nel leggere una fiaba o una storia cosi da intrattenere bambini e adulti; si tratta di 1 incontro di 2 ore prenotabile a coppia al costo di €uro 30

Le iscrizioni sono aperte … per maggiori informazioni e iscrizioni:

Ombretta Zaglio

Telefono: 348.224.00.78 – 0131.443.645

E-mail: info@teatrodelrimbalzo.it

Facebook: teatrodelrimbalzo