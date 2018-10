Scuole chiuse e nessun cambiamento climatico, ma solo incuria e abusivismo

di Andrea Guenna – Secondo la Regione Piemonte e il Comune di Alessandria ieri avrebbe dovuto esserci un diluvio per cui si temeva il peggio e, per questo motivo, le scuole di ogni grado sono state chiuse. Io avevo consultato il sito dell’Aeronautica Militare che prevedeva pioggia nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, e così è stato. Nessun diluvio, solo un bel temporale e niente più. In città non è successo niente e in tutta la provincia ci si sono stati i soliti disagi come da sempre accade in questi casi. Avevo scritto che secondo l’attendibile meteo dell’Aeronautica Militare non c’era nessun allarme, e così è stato nonostante che si legga di nubifragi con fiumi straripati ed altra roba del genere. Certo, il Bormida e il Tanaro ertano ingrossati, come i torrenti Orba, Scrivia, Stura ed altri, ma quando piove, da cinque miliardi di anni a questa parte è sempre stato così. Dov’è la novità allora? La novità è che finalmente qualcuno inizia a dire che l’equilibrio idrogeologico non è cambiato per un improbabile cambiamento climatico – ricordiamo che negli ultimi 15 anni la temperatura della Terra non è aumentata ma diminuita di 0,1 gradi – ma per l’azione dell’uomo che cementifica e si dimentica di curare il verde. Un motivo altrettanto importante è la mancata manutenzione idrogeologica delle città. In un’interessante intervista apparsa su La Stampa di oggi il professor Alessandro Triglia, ricercatore dell’Ispra (nella foto) ha detto: “Non è un caso che nelle città i rischi possano essere più alti che nelle zone extraurbane. Questo ci dimostra quanto sia importante la perfetta conoscenza delle condizioni del territorio: studiando con attenzione le criticità si possono mettere in atto interventi più incisivi. Di certo c’è bisogno – ha detto ancora Triglia – di maggiori risorse per l’analisi delle criticità, per un monitoraggio costante, anche delle aree urbane. E per capire quanto sia stato fatto su questo fronte si può tenere in considerazione il dato sulla spesa effettuata negli ultimi vent’anni. Il fabbisogno di risorse, secondo le richieste delle Regioni, è di oltre 28 miliardi di euro ma dal 1998 al 2014 sono stati fatti interventi per circa 7,5 miliardi”. In buona sostanza il professor Triglia dice che il territorio in Italia è quasi abbandonato al suo destino per il fatto che abbiamo speso in 16 anni poco più di un quarto del dovuto. All’incuria, poi, bisogna aggiungere la cementificazione selvaggia, una cattiva gestione dei corsi d’acqua con la quasi totale scomparsa delle aree golenali, il che costituisce un cocktail esplosivo ogni volta che c’è un acquazzone. L’Italia da sempre è una nazione particolarmente a rischio sotto questo punto di vista e non sembra il caso di insistere sul presunto cambiamento climatico che non si può dimostrare e che molto probabilmente non c’è ma, se ci fosse, non causerebbe nessun disastro. Non dimentichiamoci che Annibale 2.200 anni fa valicò le Alpi con gli elefanti, a dimostrazione che di neve lassù ce n’era poca, da cui si deduce che al tempo dei Romani la temperatura era più alta di oggi. E poi evitiamo di spaventare la gente per coprire il vero motivo delle alluvioni e dei crolli che è la corruzione e l’abusivismo. Se le strade fossero fatte a regola d’arte coi tombini delle giuste dimensioni e le relative fognature adeguate alla portata dell’acqua, se non cementificassimo intere aree dove prima c’erano gli alberi, se non costringessimo i fiumi a scorrere tra spalloni di calcestruzzo, non succederebbe un bel niente. Tuttavia, e nonostante tutto, di disastri, ieri, non ce ne sono stati. In tutta la provincia si registrano un guado allagato, un tetto scoperchiato dal vento, un fulmine che ha colpito un bar, un albero caduto sulla linea elettrica, un altro caduto vicino al casello di Belforte, altre due piante cadute a Ovada ed una ad Acqui. Qualche strada allagata ma percorribile. Insomma, si tratta di ordinaria amministrazione quando c’è un temporale e, tutto sommato, i danni sono veramente trascurabili se si tiene conto dell’estensione territoriale campionata. E poi, cari colleghi, per favore, lasciamo perdere le “bombe d’acqua” e le trombe d’aria. Siamo seri per una volta che non ci perdiamo niente.