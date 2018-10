Settanta suicidi in sette anni: perché in provincia di Alessandria ci si ammazza?

Alessandria (Andrea Rovere) – Pare che la nostra provincia detenga un record. Un record negativo però, in quanto negli ultimi sette anni qui da noi si contano almeno settanta casi di suicidio o di tentato suicidio. Per questo motivo la provincia di Alessandria ed il Piemonte sono in controtendenza in quanto l’Italia, pur flagellata da una crisi che la vede oscillare ormai da anni fra recessione e stagnazione, figura fra i paesi dell’Eurozona con il minor tasso di suicidi. L’insano gesto qui da noi è commesso più spesso da uomini e sostanzialmente per motivi legati a questioni economiche e di esclusione sociale. Il fenomeno preoccupa se consideriamo il territorio alessandrino ed è lecito chiedersi perché tali tendenze autodistruttive si siano diffuse a tal punto nella zona, e cosa abbia spinto tutti questi disperati ad oltrepassare la soglia fatale.

I motivi di una scelta drammatica

Pare che il senso d’impotenza e rassegnazione di una certa parte della popolazione abbia raggiunto livelli di guardia, e arriva un punto in cui per alcuni non sembra esserci via d’uscita se non quello di farla finita con tutto. Un colpo di pistola, un tuffo da un ponte, una corda tesa, e addio.

Ma come si spiega una situazione del genere?

Si diceva appunto che alla maggioranza dei suicidi sono riconducibili situazioni economiche difficili, le quali sfociano spesso in tensioni famigliari, e fenomeni di esclusione sociale, come nel caso di coloro che per i più svariati motivi si trovano ormai ai margini della società o in completa solitudine.

Va allora ricordato come la crisi degli ultimi dieci anni abbia colpito assai duro nella nostra provincia, come molte aziende siano state costrette alla chiusura o ad effettuare massicce riduzioni di personale, e che da una situazione problematica per quanto concerne lavoro e occupazione non si sia mai veramente usciti.

Si pensi che nel solo 2014 sono fallite 142 imprese, picco raggiunto dopo 6 anni di costante incremento di un trend negativo che ha messo letteralmente in ginocchio l’economia dell’alessandrino.

Dal licenziamento alla tragedia in famiglia

E tutto ciò significa centinaia di famiglie costrette a fare i conti con un solo stipendio, o magari nemmeno quello, e in generale a riconsiderare il proprio stile di vita in maniera talvolta radicale. Un operaio che perde il lavoro a cinquant’anni, magari padre di famiglia, e al quale non siano offerte adeguate opportunità di riqualificazione professionale e di reinserimento nel processo produttivo di altra azienda, è un uomo che subisce ben più di uno smacco in termini materiali: si parla qui, in molti casi, di una vera e propria messa in discussione di se stessi a livello personale, come se si trattasse di un fallimento dipendente da cause endogene invece che esogene. La persona tende allora a colpevolizzarsi, a vergognarsi di sé e a chiudersi. Chi non trova la forza di reagire in simili circostanze finisce con l’alimentare un circolo vizioso in cui più ci si carica di responsabilità non proprie, più ci si deprime; più si perde fiducia nelle proprie capacità, meno ci si dà da fare per cambiare la situazione. E sono questi i casi a rischio poiché, se una persona è priva di affetti che le diano supporto emotivo, il senso di esclusione sociale può farsi schiacciante; mentre in famiglia è possibile si vadano ad incrinare certi equilibri dando luogo a tensioni, recriminazioni, e talvolta a litigi ricorrenti, i quali rendono le circostanze ancora più penose e sottraggono energie necessarie a riconsolidare la propria autostima per proiettarsi altrove, in una prospettiva di speranza e quindi di ottimismo circa il futuro.

Cosa fanno le istituzioni per affrontare la crisi?

Ma come ci si regola a livello amministrativo per offrire opportunità di riscatto alle imprese in difficoltà, di lavoro ai giovani, nonché di riqualificazione e di supporto psicologico a soggetti a rischio, in una provincia che ha estremo bisogno di un piano serio di rilancio a più livelli?

Insomma: cosa fanno le istituzioni alessandrine per i propri cittadini?

Gli ultimi dati registrano una lieve ripresa dell’economia piemontese in vari settori, ed anche ad Alessandria qualcosa si sta muovendo.

Tuttavia, è ancora troppo poco, anche perché negli anni si sono accumulate tali e tante problematiche da richiedere oggi interventi coraggiosi ed efficaci.

E il coraggio va rinvenuto prima di tutto a livello politico, poiché spetta alla politica elaborare una visione ampia ed articolata che si rifletta poi in azioni mirate da parte delle amministrazioni locali.

Se si pensa al fatto che, ad Alessandria, da decenni non si opera nell’ottica della creazione di un nuovo piano regolatore, d’interventi a livello urbanistico che facciano “muovere” la città, tirandola fuori dalla palude in cui si trova, già è possibile rendersi conto della situazione e del livello della classe politica che, trasversalmente al colore degli schieramenti, ha detenuto il potere fin da prima della crisi.

Una città sottostimata

Alessandria ha un potenziale altissimo. Chiunque nella zona lo sa bene. Potrebbe tranquillamente essere ai livelli di città all’avanguardia come Brescia o Bergamo, e invece è sprofondata da anni in un letargo che sembra non aver mai fine.

Una città che si trova al centro di quello che una volta veniva definito il “triangolo industriale” (Milano – Torino – Genova), con una cittadella che, se adeguatamente valorizzata, verrebbe annoverata a pieno titolo fra i gioielli architettonici europei, e per di più capoluogo di un territorio ricco di storia e cultura, non solo enogastronomica come sembrerebbe credere chi parla al massimo delle cantine del Monferrato, merita una gestione illuminata che può prendere le mosse solo da una politica illuminata.

Ad Alessandria, ormai da troppo tempo, manca una visione che vada oltre il mero lavoro amministrativo. I burocrati e i ragionieri sono necessari ingranaggi del macchinario, ma non possono da sé mutare le sorti di una città che, al di là di far quadrare conti e bilanci, necessita di un piano strategico che solo un visionario con le idee chiare in testa e i piedi ben piantati a terra potrebbe elaborare.

Tutto ciò non è mai avvenuto. Se pensiamo alle ultime tre amministrazioni, Scagni – Fabbio – Rossa, ci rendiamo conto che poco o nulla è stato fatto di davvero concreto per traghettare Alessandria dal passato al futuro. Pezze qua e là, magari qualche buon proposito, ma nessuna reale soluzione, né tantomeno una strategia per l’ammodernamento del nucleo urbano principale e dei satelliti ad esso collegati.

Il piano strategico di Malvezzi

Eppure, l’ipotetico visionario a cui si accennava poco sopra, o qualcosa che quantomeno vi somiglia, Alessandria ce l’avrebbe, e a cambiare le cose ci ha anche provato.

Si tratta di Valerio Malvezzi, nome noto ai tempi degli entusiasmi suscitati dal suo Piano Strategico di rilancio del territorio che però, dopo l’iniziale sostegno dell’ex sindaco Piercarlo Fabbio, è stato del tutto accantonato senza che venissero proposte reali alternative.

In un articolo del 2008, l’economista alessandrino descriveva così il proprio lavoro: “Un piano strategico di un territorio è il piano di sviluppo nel lungo termine. Significa mettere nero su bianco le grandi scelte di sviluppo, dall’economia alla cultura, dalla sanità all’ambiente, dal sociale al no profit. E questo è il contenuto, che darà vita ai progetti di lungo termine e di ampio respiro. Ma è il metodo l’elemento innovativo: il contenuto non è imposto dalla parte politica o da una tecnocrazia, ma è dibattuto in modo trasparente, aperto e democratico in pubblici dibattiti”.

E già da queste poche righe introduttive si evince la volontà di andare oltre certi steccati ideologici e quell’immobilismo, anche del pensiero, che da troppo tempo alimenta l’idea di un’Alessandria grigia e spenta, priva di quel fermento culturale che è invece caratteristico di numerosi talenti i quali però stentano ad emergere non avendone l’opportunità.

Un’opportunità non colta per colpa di una certa politica

Il Piano Strategico di Malvezzi, elaborato da lui stesso insieme a diversi collaboratori, è se non altro una scintilla che segnala l’esistenza di quel fuoco che ancora arde sotto le ceneri prodotte da un approccio miope alla politica, anzitutto, ma anche alla gestione delle risorse del territorio, e costituirebbe ancora oggi una traccia importante per inquadrare al meglio un percorso alternativo alle “non-ricette” del passato e strutturarlo in concreto nelle sue varie fasi.

Ma allora perché di questo studio di ben 680 pagine non si parla più? Perché la mole di preziose informazioni ed indicazioni in esso contenute sembrano venire volutamente ignorate dalla politica?

In un’intervista del luglio 2012, pubblicata da Alessandria News, è lo stesso Malvezzi a centrare il punto cruciale: “[…] la politica (sia di centro destra che di centro sinistra, per motivi diversi) il Piano Strategico non lo ha sposato davvero. E ad un certo punto mi sono reso conto che stavo giocando da solo, che naturalmente non era lo scopo iniziale del progetto. Diciamo che non si è mai passati dalla fase tecnica a quella delle scelte politiche. Mentre il Piano Strategico quello doveva essere: strumento di governo della città, e del territorio”.

Piercarlo Fabbio

Ecco allora tornare in figura l’importanza della volontà politica di predisporre le cose affinché determinati processi prendano avvio. Ed ecco tornare l’interrogativo in merito all’assenza di tale volontà addirittura dopo che un sindaco (Fabbio) pareva essersi fatto deciso sostenitore del Piano Strategico.

In effetti, Piercarlo Fabbio fu addirittura uno dei promotori del Piano, e quindi fra coloro che lo videro nascere e ne seguirono l’elaborazione affidata ad un tecnico quale è Valerio Malvezzi. Va detto infatti che durante la sua amministrazione, proprio sulla base di tale elaborato, ci si cominciò a muovere per concretizzare diversi progetti come quello inerente la riconversione dell’area comprensiva l’ex caserma Valfrè e il palazzo in cui si trova l’Esselunga a polo universitario d’avanguardia, o anche il rinnovamento dei processi di smaltimento dei rifiuti affinché da questo derivasse un ritorno economico alla città.

Rita Rossa

Tuttavia, ecco che con l’insediamento della giunta Rossa le cose cambiano, poiché se inizialmente il nuovo sindaco dichiara l’appoggio al Piano Strategico, nei fatti sembra operare per il suo definitivo accantonamento, ribaltando per certi versi il paradigma che lo caratterizza in virtù di scelte in cui le istituzioni si pongono al centro e il resto deve girare intorno ad esse.

È così che tutto si blocca sul nascere, che le strategie di lungo periodo vengono messe da parte, e che in sostanza il Piano Strategico finisce in un cassetto.

E sui possibili motivi è proprio Malvezzi, nel corso di una nostra intervista telefonica, ad andare oltre la dimensione locale suggerendo un’interpretazione che tenga conto di fattori relativi ai vari processi in atto tanto in Italia quanto in Europa e più in generale nell’occidente, inquadrando la questione in un’ottica congiunturale.

Gli anni della crisi mondiale

Va allora ricordato che il periodo in cui è stato redatto il Piano si articola fra il 2008 e il 2010. Sono gli anni in cui la crisi esplode e che preludono alle politiche di austerity del governo Monti, quindi ad una situazione del tutto sfavorevole al perseguimento di obiettivi di lungo periodo. Ma potremmo anche dire che il fattore economico e quello di matrice più prettamente politica siano in buona parte collegati, poiché risulta difficile non sospettare una qualche volontà a livello internazionale di precipitare e poi tenere la penisola in un certo tipo di situazione. Non si spiegherebbe altrimenti la perseveranza della cabina di regia europea nel proporre ricette e vincoli palesemente distruttivi per il nostro paese; e non si spiegherebbe l’allineamento integrale dei precedenti quattro governi a direttive extra-nazionali che, ad oggi, sono sempre più spesso messe in discussione anche da nomi illustri della politica e da alcuni “tecnici” i quali sembrano scoprire solo ora che la barca fa acqua da tutte le parti.

Non deve dunque stupire se in simili circostanze si sia verificato una sorta di effetto a cascata, dove ad un governo nazionale che si allinea ad una precisa strategia di controllo globale vanno poi a corrispondere determinati indirizzi anche a livello di amministrazione locale. Tanto più nel caso in cui si parli di amministrazioni che con l’esecutivo in carica condividono la casacca, com’era il caso dell’allora giunta Rossa (targata PD come il governo di quei tempi).

La svolta

Ma ora che il vento sta cambiando? Questa è un’altra domanda che sarebbe il caso di porsi, poiché se la questione va analizzata partendo da una prospettiva più ampia, e quindi al di là della mera dimensione locale, non si possono ignorare certe dinamiche internazionali. Nello specifico, i mutamenti avvenuti oltreatlantico con l’elezione a sorpresa di Trump, e le conseguenti scosse telluriche che stanno facendo tremare in Europa le dirigenze collegate all’establishment USA sconfitto (ma ancora scalpitante), aprono potenzialmente gli orizzonti ad una serie di opportunità attraverso le quali favorire un cambio di rotta ai vertici europei e di conseguenza di assetto dell’Unione. Cambio che consentirebbe di regolarsi in modo differente entro i confini nazionali degli stati membri, e quindi anche alle amministrazioni comunali e provinciali di abbracciare nuovi paradigmi per proiettarsi nel futuro attraverso politiche di sviluppo adeguate.

La soluzione potrebbe essere a portata di mano

A dire il vero, tornando alla specifica realtà alessandrina, non si colgono ancora segnali significativi di cambiamento in direzione della riscoperta del Piano Strategico o di una sua rielaborazione, e ciò nonostante la giunta attuale sia contraddistinta da colori ai quali Malvezzi era stato in passato molto vicino (fu deputato della Lega nel lontano 1994).

Certo è che il fuoco di fila a cui è sottoposto attualmente il governo in carica non faciliti la situazione, specie se si tratta di approntare manovre coraggiose a livello locale mentre tutt’intorno le grancasse dell’élite europea dominante, in grave crisi, battono incessantemente lo spauracchio dello spread, del debito pubblico, del giudizio negativo dei mercati, e in generale di tutto il repertorio neo-liberista che negli anni abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene.

Staremo dunque a vedere quali saranno i prossimi sviluppi, poiché, se il futuro di Alessandria (e dell’Italia) si presenta incerto, i dati da cui siamo partiti parlano chiaro, ed è ovvio allora che qualcosa debba cambiare. E in fretta.

Ma come del resto ribadiva Malvezzi durante la nostra intervista, nonostante le esigenze di corto periodo, non è possibile abbandonare la pianificazione per il raggiungimento di obiettivi più lontani nel tempo, perché è da quelli che dipende il reale sviluppo di una comunità ed è attraverso questo tipo di lavoro che si gettano le basi per la crescita economica di un territorio.

Alessandria attende il proprio riscatto ormai da troppi anni, e con lei soprattutto quei cittadini che si sentono in cammino lungo un tunnel di cui non si scorge la fine.

A quando la svolta per uscir fuori a riveder le stelle?