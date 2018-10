È polemica al “calor bianco” ad Acqui sulla mostra di Fontana che Carozzi difende a spada tratta

Acqui Terme (Roberto Cavallero) – Dopo le polemiche scatenate dalle dichiarazioni dell’ex sindaco di Acqui Enrico Bertero sul buco di 46.000 derivante dalla mostra antologica organizzata questa estate dall’architetto Adolfo Carozzi (a destra nella foto) dedicata a Lucio Fontana, abbiamo sentito al telefono l’assessore al bilancio Mario Scovazzi (nella foto a lato) che ha voluto fare alcuni chiarimenti, soprattutto sulla questione della variazione di bilancio e sui famosi documenti ritenuti da Bertero addirittura illeggibili e incomprensibili.

“A proposito del ritardo col quale sono stati recapitati i documenti ai membri della commissione – ha dichiarato Scovazzi –, si informa che le variazioni di bilancio sono state inviate il 16 ottobre a tutti i consiglieri comunali e che il Comune di Acqui Terme usa strumenti informatici facilmente accessibili a tutti, per cui, se il consigliere comunale Enrico Bertero non riesce ad aprire una mail con le variazioni di bilancio, questo non dovrebbe impedire lo svolgimento di un momento di confronto e chiarimento qual è la commissione. Per quanto riguarda poi la difficoltà nella lettura dei documenti, i consiglieri hanno la facoltà di rivolgersi a tutti gli uffici comunali per avere i chiarimenti di cui hanno bisogno. Informo Enrico Bertero – ha concluso Scovazzi – che nulla è cambiato in questi Uffici da quando in passato è stato sindaco: sono rimasti uguali le procedure, le persone e i recapiti telefonici.”

Sull’annullamento della Commissione, deciso da Bertero, per la mancanza di tempo nell’approfondire questioni di bilancio, l’Assessore Scovazzi ha aggiunto: “Bertero frequenta il Palazzo Comunale da oltre 15 anni. Da una persona come lui ci si aspetterebbe che conoscesse le procedure per annullare le commissioni. Esiste l’ufficio di segreteria della presidenza del consiglio preposto all’invio di tutti gli atti e le convocazioni ed eventuali annullamenti. Tale ufficio non ha, però, ricevuto nessuna notifica formale di annullamento da parte del Presidente della Commissione”.

Sull’antologica di Fontana che, secondo Bertero, sarebbe stato un insuccesso, Scovazzi ha tenuto a precisare che “l’obiettivo che muove un’Amministrazione non deve essere finalizzato a fare botteghino ma a creare progetti divulgativi di alto livello culturale, costi quel che costi, affrontando tematiche nuove e artisti come Lucio Fontana che si sono distinti per la loro eccezionalità”.

La mostra che si è tenuta al liceo Saracco dai primi di luglio fino a fine agosto, è forse l’argomento che più ha infervorato l’ex sindaco di centrodestra che a noi di Alessandria Oggi aveva detto essere stata un insuccesso per i pochi biglietti venduti, circa 2.500 contro i più di novemila che erano stati staccati con le mostre su Picasso, Dalì e Chagall.

“Sono nomi molto più noti e, diciamo così, popolari, di cassetta se vogliamo usare un termine più pratico – ci ha detto l’architetto acquese Adolfo Carozzi, curatore della mostra su Fontana –. Con l’Antologica su Fontana abbiamo cercato di creare una mostra dal punto di vista culturale di altissimo livello ma non è certo facile coniugare questo aspetto con quello meramente commerciale e popolare. Certo, rispetto alle mostre precedenti di Chagall, Picasso e Dalì, abbiamo avuto un minore impatto di pubblico ma questo, in qualche modo, era da prevedere.”

Sulla questione del “buco” da 46.000 euro e sul flop della mostra sottolineato da Bertero, Carozzi ha tatgliato corto: “Sono questioni di bilancio, e non sono certo io a dover rispondere di questo. Noi abbiamo allestito una mostra di altissimo livello e posso dire che l’affluenza c’è stata”.