L’aggiornamento manda in tilt alcuni Watch: Apple lo blocca

di Lorenzo Longhirano (Wired.it) – Piccolo inghippo nella fase di aggiornamento degli smartwatch Apple Watch di Apple: stando a quanto riportato in Rete da diversi utenti, sembra l’ultima versione del sistema operativo watchOS — la numero 5.1 rilasciata solo poche ore fa — abbia reso inutilizzabili parecchi esemplari di Apple Watch Serie 4. L’aggiornamento fa il paio con quello a iOS 12.1 rilasciato per iPhone e iPad, e come quest’ultimo porta in dote le 70 nuove emoji appena arrivate su smartphone e tablet ma anche il supporto alle chiamate FaceTime. Per averlo però ci sarà da aspettare: Apple infatti si è prontamente resa conto del problema e ha interrotto il rilascio degli aggiornamenti per dare tempo ai suoi sviluppatori di capire cosa provoca il cortocircuito nei nuovi dispositivi.

Posto che ormai non dovrebbe più esserci alcun pericolo di scaricare l’aggiornamento incriminato, chi si è già imbattuto negli suoi effetti nefasti può comunque contattare Apple per far sistemare il proprio Watch Serie 4. Chi invece ha già scaricato l’aggiornamento prima che venisse ritirato ma ha posticipato l’installazione e ha ancora la possibilità di annullarla, è meglio che lo faccia. I proprietari di tutte le versioni precedenti dell’orologio invece non dovrebbero correre alcun rischio.