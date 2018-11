Mercedes-AMG GT 53: la sportiva si fa ibrida

La Mercedes-AMG GT 53 è stata avvistata su strada: motore 3.0 litri 6 cilindri con compressore elettrico, che le garantisce il titolo di ibrida. Probabilmente arriverà il prossimo anno

Proseguono senza sosta i test per strada delle Case automobilistiche per affinare gli ultimi dettagli prima di lanciare sul mercato una nuova vettura. Questa volta la protagonista delle foto spia è la Mercedes-AMG GT 53 che, come la Classe E e la CLS, guadagna una nuova motorizzazione elettrificata.

Nelle foto, la futura GT 53 (in bianco) è affiancata da una AMG GT tradizionale (rossa): nella parte frontale non ci sono differenze, mentre dietro la versione in prova ha il paraurti camuffato e si possono notare i grossi quattro scarichi, due per lato. Ma la grande novità è sotto il lungo cofano: infatti, i tecnici stanno lavorando su un propulsore elettrificato 3.0 litri 6 cilindri. Tanta potenza endotermica supportata dal EQ Boost: probabilmente si parla di 435 CV e 520 Nm di coppia massima. Questa nuova motorizzazione dovrebbe debuttare il prossimo anno.