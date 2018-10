Oggi si rinnova il consiglio provinciale

Alessandria – Amministratori locali chiamati al voto. Sono 2109, tra sindaci e consiglieri comunali, che oggi, mercoledì 31 ottobre, voteranno per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Non si voterà per il Presidente della Provincia dato che Gianfranco Baldi rimarrà in carica fino al 2020.

Le urne saranno aperte dalle 8 alle 22 nelle sezioni di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza.

Due le liste in cui dovranno essere scelti, da parte degli amministratori locali, i consiglieri che siederanno a Palazzo Ghilini.

Dodici i candidati, tra consiglieri comunali e sindaci, espressione delle forze politiche di centrodestra della lista “La Provincia dei Comuni”. Dodici candidati, tra sindaci e amministratori locali di centrosinistra, anche per la lista “Uniti per la Provincia di Alessandria“.

Si vota dalle 8 alle 22. L’elettore dovrà presentarsi nel proprio seggio munito di un documento di identità valido. Si dovrà mettere una “x” sulla lista scelta e può essere espressa anche una preferenza indicando il nominativo del candidato prescelto.

Chiusi i seggi, tutti le urne saranno sigillate e portate a Palazzo Ghilini, sede della Provincia, dove giovedì 1 novembre, a partire dalle 9, inizierà lo scrutinio.

Per quanto concerne “l’eredità” che lascerà il Consiglio uscente, il tema più pesante è quello del bilancio.

Palazzo Ghilini sconta il taglio dei trasferimenti statali e un approccio discutibile in passato, quando i soldi bene o male arrivavano.

Ora, invece, è tempo di tirare la cinghia, tanto che era stata avanzata l’ipotesi di una lista unica, con sei candidati per parte, tutti eletti ovviamente. Proposta respinta dato che, a destra, la sensazione è quella di una vittoria.

Conterà, ovviamente, il “peso” dei voti e, soprattutto, il fatto che i Cinque Stelle, ago della bilancia visto il sostanziale equilibrio tra centrodestra e centrosinistra, hanno espresso la volontà di non partecipare al voto.