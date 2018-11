Casale a Borgosesia per un match non proibitivo

Casale Monferrato – Primo di due impegni consecutivi fuori casa per il Casale Fbc. Domenica, fischio d’inizio alle 14,30, i Nerostellati se la vedranno col Borgosesia fuori casa nella sfida valida per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie D Girone A.

Impegno sulla carta decisamente abbordabile per Cardini e compagni, reduci da una serie di pareggi consecutivi, reduci da una serie di pareggi consecutivi, quattro in tutto, contro Arconatese, Inveruno, Bra e Ligorna.

Contro i granata del Borgosesia, dunque, servirà assolutamente uno scossone, tre punti che sarebbero davvero una boccata d’ossigeno per la compagine piemontese, “impantanata” a metà classifica a quota 8 assieme a Inveruno, Folgore Caratese e Pro Dronero.

A livello di formazione, mister Francesco Buglio dovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi per un Casale che dovrebbe presentarsi al “Comunale” di Borgosesia con il consueto 4-3-3 con Consol tra i pali, in difesa Di Giovanni, M’Hamsi, Vecchierelli, Villanova, a centrocampo Bettoni, Coccolo e Cardini, in avanti Cappai, Marinai e Pavesi.

Nel prossimo turno, domenica 11 novembre e sempre fuori casa, i Nerostellati saranno impegnati sul terreno della Lavagnese.