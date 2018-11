Con la scusa di una visita all’appartamento in vendita lasciano una finestra aperta da cui rientrano per rubare

Serravalle Scrivia – I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno denunciato due pregiudicati novesi, entrambi di 36 anni, conviventi, rei di aver perpetrato un furto in abitazione in Serravalle Scrivia. La coppia, dopo aver notato sul sito di annunci “Subito.It” l’inserzione di un appartamento di Serravalle Scrivia in locazione, hanno contattato l’inserzionista per organizzare un sopralluogo. Dopo essersi dichiarati inizialmente interessati, non davano più notizie di loro quando il proprietario dell’abitazione, che era stato assente per qualche tempo, ha denunciato ai Carabinieri di Serravalle di avere scoperto al rientro che ignoti si erano introdotti nell’appartamento, manifestando dei sospetti proprio sui due visitatori attirati dall’annuncio sul sito. I malfattori si erano introdotti all’interno dell’abitazione rimuovendo il vetro di una finestra senza fare danni e rubando diversi oggetti tra cui una stufa a pellet di ottima fattura.

Gli uomini della Benemerita, dopo aver ricostruito la vicenda, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due pregiudicati, rinvenendo la stufa a pellet che è stata restituita all’avente diritto.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria e dovranno rispondere di furto in abitazione in concorso.