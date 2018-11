Denunciato “intermediario” della droga che agiva nel bosco di Predosa

Predosa – I Carabinieri hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente a Novi Ligure e già noto alle forze dell’ordine, per concorso in detenzione ai fini di spaccio. Gli uomini della Benemerita sono intervenuti mercoledì scorso nella zona boschiva di Predosa, già monitorata da tempo perché indicata dalla cittadinanza come un abituale luogo di ritrovo di possibili consumatori di sostanze stupefacenti, identificando una serie di spacciatori, alcuni dei quali si sono dati alla fuga perdendo 100 grammi di eroina. I Carabinieri, ipotizzando sin da subito che tra le persone fermate e identificate potesse esservi qualche complice dei fuggitivi, hanno svolto indagini raccogliendo numerosi elementi a carico del novese denunciato che si trovava in zona per procacciare clienti agli spacciatori, ed era in possesso di circa 1.000 euro, sottoposti a sequestro da parte dei Carabinieri di Capriata d’Orba. Per tale ragione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per concorso in detenzione ai fini di spaccio, mentre le indagini continueranno per identificare i complici.