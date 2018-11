Domani per i Grigi contro la Pistoiese potrebbe essere il match del rilancio

Alessandria – Vigilia di campionato per l’Alessandria Calcio. Domani, sabato, i Grigi saranno impegnati sul campo della Pistoiese nel match valido per la decima di andata del campionato di calcio Serie C Girone A. Per i toscani sarà la prima gara con il nuovo mister, Antonino Asta, chiamato a sostituire Paolo Indiani.

“Non sappiamo che squadra affronteremo ma dovremo essere bravi a capire il loro assetto – ha sottolineato il mister dei piemontesi, Gaetano D’Agostino – noi in questi giorni ci siamo concentrati su noi stessi, cercando di correggere errori commessi nelle precedenti partite. La Pistoiese è squadra con ottime qualità, con giocatori in grado di tenere bene la partita. Dovremo stare attenti.”

In vista della trasferta in Toscana mister D’Agostino dovrà rinunciare, quasi certamente, a Panizzi, ai box per un risentimento muscolare mentre è certa l’assenza di De Luca, causa squalifica.

Confermato, comunque, il modulo 3-5-2. Fischio d’inizio alle 20,45. Arbitrerà l’incontro il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata.