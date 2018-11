In Eccellenza interessante il “testa-coda” tra Valenzana Mado e Derthona

Alessandria – Nel Campionato di Eccellenza Girone B, nona di andata, il Calcio Derthona sarà impegnato fra le mura amiche contro il Benarzole. Per i tortonesi, seconda forza del campionato assieme a Moretta e Corneliano Roero, sarà importante non perdere terreno dalla prima in classifica, il Canelli, distante appena due punti.

Fuori casa il Castellazzo. I Biancoverdi se la vedranno con la Cheraschese fuori casa. La squadra di patron Curino, dopo la vittoria della settimana scorsa contro l’Alfieri Asti, ha lasciato alle spalle la zona retrocessione diretta ma dovrà, comunque, cercare di mantenere una certa continuità di risultati.

In Promozione Girone D, nona di andata, spicca il derby Valenzana Mado – Hsl Derthona. Praticamente un testa coda, dato che gli Orafi sono ultimi in classifica nel torneo e i tortonesi i n testa.

L’Acqui sarà impegnato, in casa, contro il San Mauro mentre fuori casa giocheranno Gaviese e Arquatese, rispettivamente contro Cenisia e Cbs Scuola Calcio.

In Prima Categoria girone G, nona di andata, la capolista Ovadese Silvanese sarà impegnata sul campo del Calliano mentre la diretta inseguitrice Asca, un punto sotto, riceverà in casa la Castelnovese.

Gli altri match: Canottieri Alessandria – Monferrato, Castelnuovo Belbo – Fulvius, San Giuliano Nuovo – Pozzolese, Savoia – Libarna, Spartak San Damiano – Felizzano e Tassarolo – Luese.

In Seconda Categoria girone I, ottava di andata, la Viguzzolese, prima in classifica, andrà a Quargnento.

Gli altri incontri: Buttiglierese – Cisterna d’Asti, Caresana – Casalnoceto, Don Bosco Alessandria – Molinese, Don Bosco Asti – Valfenera, Fortitudo – Solero e Mezzaluna – Pizzeria Muchacha.

Nel girone L, ottava di andata, la Novese riceverà il Casalcermelli. Per i Biancocelesti, dopo un inizio in sordina, le cose ora stanno andando meglio con cinque risultati utili consecutivi, quattro vittorie ed un pareggio, che li hanno proiettati al terzo posto, a quota 13, assieme a Cassano e Capriatese.

In testa il Sexadium farà visita alla Pro Molare, ultima in classifica assieme al Casalcermelli.

Le altre gare in programma: Cassano – Deportivo Acqui, Cassine – G3 Real Novi, Garbagna – Capriatese, Frugarolese – Spinetta Marengo, Vignolese – Mornese.

Infine in Terza Categoria la Boschese, prima in classifica, riceverà la visita del Tiger Novi mentre la diretta inseguitrice Ovada ospiterà la Valmilana.

Le altre gare: Audax Orione San Bernardino – Villaromagnano, Lerma – Serravallese, Sale – San Giuliano Vecchio, Sporting 2015 – Stazzano e Sardigliano – Aurora.