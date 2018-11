La Lega punta su Chiodi per le amministrative di primavera

Tortona – Sarà Federico Chiodi il candidato sindaco per la Lega Nord a Tortona in vista delle elezioni amministrative in programma nella primavera del prossimo anno.

Una mossa, quella del Carroccio tortonese, che punta a compattare tutte le forze di centrodestra della città. Segretario della sezione di Tortona dal febbraio 2017, Chiodi, 40 anni, di professione insegnante, aveva avuto una breve esperienza amministrativa come assessore con importanti deleghe fra cui Sicurezza, Personale e Pari opportunità.