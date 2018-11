Nominati i Paesi che ricostruiranno la Siria

Dopo aver liberato dai terroristi una grande porzione del territorio della Siria, Damasco ha iniziato a cercare opportunità per attuare progetti relativi al ripristino delle infrastrutture del paese. Il governo siriano osserva che non tutti saranno in grado entrare nel mercato siriano.

Il consigliere del Consiglio dei ministri siriano Abdel Qader Azuz ha detto a Sputnik che la Siria verrà ricostruita da quei paesi che hanno fornito sostegno a Damasco durante la guerra. “Sarà data preferenza ai principali alleati siriani, in primo luogo Russia e Iran. Gli specialisti di questi paesi ricostruiranno e finanzieranno progetti in aree strategicamente importanti, ad esempio nel settore energetico”.

Gli stati che hanno aiutato i terroristi non lavoreranno in Siria, ha detto Abdel Kader Azuz. Anche coloro che stanno cercando di cambiare le condizioni politiche di Damasco in cambio di aiuto non saranno ammessi. “La comunità internazionale è responsabile della guerra in Siria, quindi deve pagare un risarcimento. Dovrebbe creare un fondo internazionale che aiuti Damasco a ricostruire la Siria. Ma tutte le spese dovrebbero essere coordinate con il governo siriano “.

Il consigliere del Consiglio dei ministri siriano Abdel Kadir Azuz ritiene che in ogni caso si troverà il denaro necessario. “Molti uomini d’affari siriani vivono all’estero”, ha suggerito l’interlocutore dell’agenzia. I siriani stessi parteciperanno ai lavori.