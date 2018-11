Tir si rovescia sulla provinciale, traffico deviato sul viadotto per Voghera appena riaperto

Tortona – Traffico in tilt stamane all’ingresso di Tortona da Sale e dal casello dell’autostrada A7 a causa di un autoarticolato uscito di strada intorno alle 7,30 vicino al cantiere della rotonda di fronte al centro commerciale Conforama. L’uomo alla guida del Tir, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del pesante mezzo che s’è rovesciato di traverso e la viabilità è finita nel caos con code e deviazioni verso la tangenziale che per fortuna è stata riaperta pochi giorni fa. Illeso il conducente dell’autoarticolato. Difficoltoso l’accesso al casello. Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e vigili urbani.