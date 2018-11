L’espansione della NATO porterà al conflitto con la Russia

L’espansione verso Est della NATO è una follia che probabilmente porterà al conflitto con la Russia. Lo scrive Todd Wood sul Washington Times.

Secondo il giornalista l’ingresso nella NATO della Georgia o dell’Ucraina non porterà alcun beneficio agli Stati Uniti.

“Possiamo aiutare a difendere la libertà in queste regioni, possiamo addestrare, fornire le attrezzature necessarie, vendere armi e offrire altre forme di supporto, ma non ha senso rischiare la vita degli americani per paesi come l’Ucraina o la Georgia”, sostiene Wood.

Washington, continua il giornalista, non dovrebbe alimentare la speranza di Kiev di unirsi alla NATO. L’Ucraina e la Georgia dovrebbero occuparsi della propria difesa senza trasferirne la responsabilità alla NATO.

L’autore osserva che l’espansione del blocco politico-militare è una provocazione per gli altri membri della comunità mondiale e li spinge a comportamenti aggressivi.

“È ora di porre fine all’espansione di questa organizzazione”, afferma Wood.