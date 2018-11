Millennium – Quello che non uccide è un film di genere thriller del 2018, diretto da Fede Alvarez, con Claire Foy e Sverrir Gudnason. Uscita al cinema il 31 ottobre 2018. Durata 117 minuti. Distribuito da Warner Bros. Lisbeth Salander, figura di culto e personaggio principale dell’acclamata serie di libri Millennium creata da Stieg Larsson, torna sul grande schermo in Millennium – Quello che non uccide, il primo adattamento del recente bestseller mondiale scritto da David Lagercrantz. La vincitrice del Golden Globe, Claire Foy protagonista della serie The Crown, interpreta l’iconica hacker sotto la direzione di Fede Alvarez

* DATA USCITA: 31 ottobre 2018

* GENERE: Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Fede Alvarez

* ATTORI: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Vicky Krieps, Claes Bang, Synnøve Macody Lund, Beau Gadsdon, Stephen Merchant, Cameron Britton

Megaplex Stardust Tortona

dal 2 novembre

SALA 6

da lunedì a venerdì 20:20 – 22:50

sabato 17:40 – 20:20 – 22:50

domenica 15:10 – 17:40 – 20:20 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 117 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros.