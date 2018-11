Calcio Promozione: vittoria sofferta ma giusta dell’HSL Derthona sulla Valenzana

Valenza (Valenzana Mado 0 – HSL Derthona 1) Stefano Cortemiglia – Vittoria meritata, ma altamente sofferta, quella dell’HSL Derthona di Mr. Pellegrini (al rientro dopo quattro settimane di squalifica).

Quando si incontrano l’ultima e la prima, il pronostico sembrerebbe scontato ma, puntualmente, si viene smentiti.

La Valenzana Mado, battuta due volte a settembre in Coppa (con un doppio 5-0), nel frattempo si è rinforzata e non ha mollato nulla alla squadra tortonese.

Come prevedibile la squadra di casa si chiude in difesa e punta sulle ripartenze: poche a dire il vero, tanto che non si segnala alcuna parata degna di nota di De Carolis.

Dal canto suo l’HSL parte forte, cercando di chiudere la pratica nei primi 45 minuti: le occasioni migliori sono il palo di Mazzaro al 16’ p.t. (grande progressione da centrocampo, entrata in area, dribbling e botta sul palo), e la conclusione potente e precisa di Merlano (nella foto) al 26’ ben parata da Capra. Ci prova anche Russo con un pallonetto da centrocampo che non sorprende l’estremo difensore di casa.

Con l’inserimento di Mutti, al posto di Canepa, dal minuto 57 aumenta la spinta offensiva del Derthona.

Al minuito 72’ si sblocca il match: Palazzo decentrato sul lato sinistro prova il tiro e centra il palo. L’azione non termina e dopo un batti e ribatti Merlano la butta nel sacco.

È la rete che di fatto chiude la partita che negli ultimi minuti non registra altre occasioni da segnalare.

L’HSL capitalizza al massimo il goal n.10 di Giulio Merlano che, approfittando dell’astinenza di Pivesso (Trofarello) lo raggiunge in testa alla classifica cannonieri.

Auguri all’ormai prossimo neo papà Giulio Merlano.

Per il Derthona si tratta della vittoria n. 8 su 9 partite che gli consente di mantenere la testa della classifica con 4 punti di vantaggio sul San Mauro.

Il prossimo turno (10a giornata) si disputerà domenica 11.11: l’HSL Derthona giocherà in casa, allo stadio Fausto Coppi, contro il Cit Turin.

Valenzana Mado (4-3-3): Capra, Maddaloni, Casalone (75’ Nese N.), Marinello, Dinica, Lorusso, Bennardo, Cassaneti (dal 59’ Bennardo D.), Lenti, Pasino, Massa (74’ Giordano). All: Greco M.

Hsl Derthona (4-3-3): De Carolis, Mazzaro, Calvio, Palazzo, Magnè, Marelli, Rizzo, Soumah, Merlano (dal 83’ Calogero), Russo, Canepa (dal 57’ Mutti),. All: Pellegrini.

Gol: 72’ Merlano (D)

Ammoniti: Massa (V), Palazzo (D), Pasino (V).

Spettatori: 200 circa

IL PUNTO SUL CAMPIONATO

Nella 9a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 4 vittorie interne, 4 esterne e 0 pareggi.

L’HSL prosegue la marcia in vetta alla classifica (vittoria n. 8 in 9 partite) sconfiggendo il fanalino di coda Valenzana Mado per 1 rete a 0 (72’ Merlano al goal n. 10).

Risultato sofferto ma molto importante in virtù della sconfitta del San Mauro per 1-0 in quel di Acqui: i punti di vantaggio dei Leoni salgono a +4 (25 punti contro i 21 dei torinesi).

Benissimo anche la Gaviese che batte agevolmente per 0-4 il Cenisia, supera in classifica il Trofarello (distrutto dal Mirafiori per 4-0) e divide il terzo posto con la CBS Calcio, anch’essa pervenuta alla vittoria per 1-0 tra le mura di casa, contro un’Arquatese sempre più in crisi (quart’ultimo posto).

Dopo due pareggi torna al successo anche il Pro Villafranza: 1-2 contro il Carrara90, consente agli ospiti di raggiungere il 6° posto a quota 15 punti (a -1 punto dal Trofarello).

Vittorie importanti per Mirafiori (si veda sopra) e Cit Turin che batte il Santa Rita 2-1 e prende fiato allontanandosi dai bassifondi della classifica (dove troviamo Arquatese, San Giacomo, Santa Rita e Valenzana Mado).

Classifica Marcatori:

10 Pivesso (Trofarello), Merlano (HSL)

8 Russo (HSL)

7 Balzano (CBS)

6 Trapani (Pro Villafranca), Spoto e Di Vanno (San Mauro).