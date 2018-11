Il Casale pareggia e scivola in zona Playout

Borgosesia (Borgosesia 0 –Casale 0) – Un pari che non ci voleva proprio. Il Casale, a Borgosesia, ottava di andata del campionato di serie D girone A, non va oltre lo 0-0 ed ora per i Nerostellati le cose si complicano dato che il punto ottenuto in Val Sesia fa scivolare i piemontesi in zona playout, assieme a Sestri Levante, lo stesso Borgosesia e lo Stresa.

Reduci da due gare terminate sull’1-1, il Casale in casa con il Ligorna, il Borgosesia in trasferta con la Folgore Caratese, il match ha messo in evidenza un Casale più timido rispetto ad un Borgosesia che ha avuto le occasioni migliori per far sua la gara.

Mister Buglio si presenta in Val Sesia con l’ormai usuale 4-3-1-2 con Pavesi dietro alle due punte Testardi, schierato stavolta dal primo minuto, e Cappai. 4-3-3 per i padroni di casa allenati da mister Didu.

Parte grintoso il Borgosesia che tiene un ritmo alto.

Al quarto d’ora, i valsesiani sfiorano il vantaggio. Silvestri lascia partire un cross che taglia l’area e si stampa sul palo alla destra di Consol.

Il Casale si fa vivo alla mezz’ora con un suggerimento di Vecchierelli per Testardi che non inquadra lo specchio della porta.

I padroni di casa rispondono con Pedrabissi, abile nel controllare il gran lancio di Panatti e superare il portiere ma Villanova spazza.

Ancora pericoloso il Borgosesia al 36′: cross di Saltarelli, Ollio, contrastato da M’Hamsi, non arriva per poco all’impatto con la sfera.

Si va al riposo con un Borgosesia più propositivo rispetto ad un Casale più arrendevole.

Nella ripresa ancora Borgosesia pericoloso al 19′ con Panatti che, dal limite, lascia partire un preciso tiro, Consol si supera e salva la sua porta. Dopo é Pedrabissi a provarci dalla distanza, Consol dice di no.

Al minuto 36, proteste granata per un fuorigioco dubbio, segnalato a Mitta lanciato a rete. In seguito, su corner battuto di Panatti, colpisce di testa Dalmasso dando l’illusione del gol.

Non succede, poi, nient’altro. Finisce 0-0: per i Nerostellati quinto pareggio consecutivo, secondo, invece, per i granata vercellesi.

Domenica prossima, 11 novembre, per il Casale sarà ancora trasferta. I Neri faranno visita alla Lavagnese in una sfida in cui i piemontesi dovranno, assolutamente, a questo punto tornare ad accaparrarsi la posta piena per riuscire, quantomeno, a levarsi dalla zona playout.

Borgosesia (4-3-3): Sangalli; Silvestri (31′ st Clausi), Picone Chiodo, Dalmasso, Saltarelli; Panatti (44′ st Beretta), Conti (20′ st Iannacone), Castelletto; Ollio (38′ st Sekka), Pedrabissi, Pagliaro (25′ st Mitta).

A disp.: Vescio, Quitadamo, Bocchio, Colombo. All.: Didu.

Casale (4-3-1-2): Conso; Fabbri, Villanova, Bettoni, M’Hamsi; Vecchierelli (44′ st Sadour), A. Buglio (21′ st Marinai), Simone (39′ st Cardini); Pavesi; Testardi (25′ st Coccolo), Cappai.

A disp.: Nikoki, Cintoi, Di Giovanni, Petrillo, Mazzucco. All.: F. Buglio.

Arbitro: Palmieri di Conegliano.

Guardalinee: Pastore di Collegno e Ameglio di Torino.

Ammonizioni: 29′ pt Dalmasso, 10′ st Saltarelli, 34′ st Panatti, 37′ st Coccolo, 43′ st Picone Chiodo.

Angoli: 5-1.

Recuperi: 5+5.

Note: cielo coperto. Terreno in erba sintetica.

Spettatori: 300 circa.